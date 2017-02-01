Мать, случайно задушившую грудью своего младенца, осудят в Юрюзани

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Юрюзани (Челябинская область) осудят 31-летнюю мать, которая случайно задушила собственного ребенка, – женщина решила покормить младенца грудью, уснула и перекрыла ему дыхательные органы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что ночью 13 ноября 2016 года пьяная мать взяла на руки месячного сына (11 октября 2016 года рождения), легла вместе с ним на кровать и стала кормить его грудью. Позже она уснула, перекрыв младенцу органы дыхания своей грудью. В результате мальчик умер от механической асфиксии.

Жительницу Юрюзани обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу.