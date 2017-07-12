Мать простила сына, едва не зарезавшего ее серпом, в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карталах (Челябинская область) мать простила своего сына на неоднократные вооруженные нападения на нее – дважды парень ее едва не зарезал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Житель поселка Джабык в декабре 2016 года выпивал вместе матерью, а когда она нецензурно высказалась в его отношении, попытался пырнуть ее ножом в голову. Пострадавшая прикрылась рукой и получила рану плеча. Сожитель матери отобрал у нападавшего холодное оружие, тогда парень успокоился.

Также в январе 2017 года он приставил серп к горлу матери и угрожал ей убийством. Потерпевшая восприняла опасность всерьез, поскольку сын был пьян и агрессивно настроен.

Подсудимый вину полностью признал, пояснив, что убивать мать не планировал, а хотел напугать. Изначально парень обвинялся по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 119 УК РФ (покушение на убийство, угроза убийством).

Суд переквалифицировал действия парня на более легкую статью – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», а впоследствии женщина обратилась с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым.

Суд эту просьбу удовлетворил.