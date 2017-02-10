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Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 14:54

Мать основателя церкви Челябинского метеорита просит выпустить сына из психбольницы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мать челябинца Алексея Морошкина, прославившегося в сети как Андрей Брейва (или Андрей Брейвичко), считает, что ее сына закрыли в психбольнице незаконно, – женщина обратилась за помощью к правозащитникам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В психбольнице Алексей Морошкин находится с ноября 2015 года. Там он оказался, так как был признан невменяемым в ходе расследования дела о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ. В январе 2017 года срок принудительного лечения продлили еще на полгода.

Мать осужденного считает, что оснований изолировать ее сына от общества нет, так как не доказано, что он представляет опасность для людей. По мнению правозащитников, Алексея Морошкина лишили свободы незаконно и он является политическим заключенным.

«Условия его содержания в больнице сравнимы с тюремными, он лишен прогулок, возможности связи с внешним миром. Здоровье его резко ухудшилось, у него появились одышка, удушье и боли в сердце. Врачи пытаются медицинскими препаратами изменить его мировоззрение, особенно политическое, называя его бредом. Они даже этого не скрывают и в качестве основания для продления принудительного лечения указывают “готовность продолжения Алексеем его активной политической, социальной деятельности”. Дело моего сына чисто политическое, показательное, чтобы посеять страх в других. Мой сын пострадал и продолжает страдать за самовыражение, свободу слова, за инакомыслие. По сути, его принудительное лечение может оказаться бессрочным», – пишет мать Алексея Морошкина Уральской правозащитной группе.

Напомним, Алексей Морошкин прославился в Челябинске под ником Андрей Брейва (или Андрей Брейвичко), когда основал церковь Челябинского метеорита после падения небесного тела в феврале 2013 года. Позднее мужчина на своей страничке в соцсети и группе «Вконтакте» размещал авторские тексты, где отражал свои политические воззрения по поводу ситуации в Украине и призывал отделить Урал от России. Тексты признаны экстремистскими.

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Теги: психбольница, метеорит челябинск, борьба с экстремизмом
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