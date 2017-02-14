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Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 17:15

Мать ошпаренного супом мальчика отсудила у детсада 135 тыс. рублей в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С детского сада, где пятилетнего воспитанника ошпарили горячим супом, взыщут моральный вред, причиненный ребенку и его матери, – общая сумма возмещения составила 135 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 14 февраля, Металлургический райсуд Челябинска частично удовлетворил иск матери пятилетнего мальчика, облитого в детском саду горячим супом. Женщина требовала с дошкольного учреждения возместить моральный ущерб, причиненный ей и ее ребенку. Страдания мальчика мать оценила в 500 тыс., собственные – в 150 тыс. рублей.

«Суд решил взыскать с детского сада 120 тыс. рублей в пользу ребенка и 15 тыс. рублей – в пользу его матери. В остальной части иска отказано», – рассказала консультант суда Наталья Белозер.

Напомним, в настоящее время в СО по Металлургическому району СУ СКР по региону продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по факту получения ребенком ожогов. Инцидент произошел в детском саду № 433, откуда пятилетнего воспитанника доставили в больницу. Установлено, что мальчик был облит горячим супом, который сотрудница дошкольного учреждения несла в кастрюле.

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Теги: чмз, детский сад, ожоги, новости челябинска, суды челябинска, ребенок пострадал
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