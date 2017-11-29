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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 11:50

НУЖНА ПОМОЩЬ. Мать 2 детей пятый день ищут в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Родные и полиция пятый день ищут пропавшую в Челябинске 29-летнюю горожанку – дома женщину ждут муж и двое детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка вышла из дома по улице Молодогвардейцев еще 24 ноября, но сих пор у родственников нет никакой информации о ее местонахождении. С их слов, ранее женщина не пропадала. Телефон у нее отключен, в соцсети она не выходила.

Всех, кто видел пропавшую или знает что-либо о ее исчезновении, просят обращаться в полицию или по указанным в ориентировке телефонам.

Дома женщину ждут муж, а также двое сыновей 2 и 7 лет.

Теги: розыск, новости челябинска, женщина пропала
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