НУЖНА ПОМОЩЬ. Мать 2 детей пятый день ищут в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Родные и полиция пятый день ищут пропавшую в Челябинске 29-летнюю горожанку – дома женщину ждут муж и двое детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка вышла из дома по улице Молодогвардейцев еще 24 ноября, но сих пор у родственников нет никакой информации о ее местонахождении. С их слов, ранее женщина не пропадала. Телефон у нее отключен, в соцсети она не выходила.

Всех, кто видел пропавшую или знает что-либо о ее исчезновении, просят обращаться в полицию или по указанным в ориентировке телефонам.

Дома женщину ждут муж, а также двое сыновей 2 и 7 лет.