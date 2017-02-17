Мастера резьбы по снегу соберутся на фестивале EvraziaCup-2017 в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области решили провести фестиваль резьбы по снегу EvraziaCup-2017 – лучшие художники-скульпторы соберутся на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс) 24 и 25 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГЛК.

Организовать мероприятие предложил челябинец Александр Шестаков. В 2017 году он создал в «Солнечной долине» Парк каменного века – музей под открытым небом, в котором выстроены композиции из деревянных фигур, иллюстрирующие быт и обычаи древних людей, проживавших на Южном Урале. Кроме резьбы по дереву, Александру удается делать уникальные снежные фигуры. Так, в новогодние праздники он представил гостям «Солнечной долины» арт-объекты в виде снежных мамонтов в натуральную величину у подножья Известной.

«Ежегодно проводится фестиваль Европы и Азии по снежной скульптуре. Я предложил объединить их и провести EvraziaCup-2017. Можно смело утверждать, что "Солнечная долина" запускает новый большой культурный проект. Мы надеемся на большое количество участников и в дальнейшем поднять это мероприятие до международного уровня. Фестиваль может перерасти в нечто большее, чем фестиваль снежных скульптур. Так как "Солнечная долина" – всесезонный курорт, то нужно полностью использовать все возможности. Зимой – это снег, весной и осенью – дерево, а летом мы можем делать фигуры из песка», – отметил Александр Шестаков.

Мероприятие стартует 24 февраля. Подробнее узнать об экскурсиях в Парке каменного века можно на сайте.

Фото пресс-службы ГЛК «Солнечная долина»