ВНИМАНИЕ. Массовая проверка пешеходов и водителей пройдет 7 февраля в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В восьми городах Челябинской области 7 февраля инспекторы ГИБДД проведут мероприятие, направленное на выявление нарушений при проезде или переходе «зебры», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов во вторник, 7 февраля 2017 года, с 17.00 до 20.00 в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Миассе, Озерске, Снежинске и Копейске пройдет целевое мероприятие», – говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Там отметили, что в январе на Южном Урале зарегистрировано 104 ДТП с участием пешеходов, в которых 13 человек погибли, 95 получили ранения.

«Несоблюдение пешеходами требований пунктов 4.1 – 4.6 Правил дорожного движения Российской Федерации, а также отсутствие у них световозвращающих элементов в темное время суток привело к росту числа наездов на пешеходов и увеличению тяжести последствий таких ДТП», – уточнили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, в соответствии с ПДД водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить людей, пересекающих проезжую часть или вступивших на нее. В свою очередь, пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути), только когда оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость, и убедятся, что переход будет для них безопасен.