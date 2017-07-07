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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 17:35

Мас-рестлинг, конкурсы зонтиков и тюбетеек. Троицк примет областной Сабантуй 8 июля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Троицке (Челябинская область) 8 июля откроется традиционный праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй – запланированы выступления творческих коллективов, состязания по национальной борьбе «Куреш», традиционные спортивные игры, ярмарка товаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

«Новинкой нынешнего праздника станет детский Сабантуй. Детские игровые площадки и развлечения всегда пользуются успехом, в этот раз их решили объединить в отдельный блок. Здесь тоже будут открытие, парад участников в национальных костюмах, концерт, всевозможные игры и конкурсы. Интересным событием должен стать фестиваль зонтиков», – отметила замминистра культуры области Ирина Анфалова-Шишкина.

Фестиваль зонтиков пройдет впервые. Инициаторами стали троицкие предприниматели. Участниками могут стать все желающие, главное условие – наличие зонтика. В программе запланированы фотосессия, парад-дефиле, аукцион разрисованных зонтиков и общий флешмоб.

На главной сцене концертную программу готовит областной Дом дружбы народов. Свои номера представят лучшие коллективы области, возглавит которые государственный ансамбль танца «Урал», своих артистов пришлют Башкирия и Татарстан.

«В 2017 году мы проведем конкурс "Таланты Сабантуя" среди самодеятельных артистов, будем награждать лучших исполнителей, певцов и танцоров. Большой интерес вызывает конкурс тюбетеек, который впервые прошел в прошлом году. В этот раз снова будем выбирать самую старинную и самую красивую тюбетейку. А девушки примут участие в конкурсе на самую длинную косу. На моей памяти самые длинные волосы на конкурсе – 1 метр 10 сантиметров – мы фиксировали два года назад. Посмотрим, удастся ли побить этот рекорд», – рассказала организатор культурной программы, директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

На отдельной площадке выстроится целая улица юрт с подворьями. Участники должны будут показать не только внутреннее убранство юрты, но и национальную кухню, костюмы, традиции. Приоритеты жюри будут определяться по трем номинациям: «лучшая юрта», «лучшее подворье», «лучший национальный уголок».

Традиционных для Сабантуя скачек в этом году не будет. «Мы решили отказаться от скачек, поскольку площадка не приспособлена для проведения таких мероприятий, и мы не можем гарантировать участникам и зрителям безопасность», – прокомментировал глава Троицка Александр Виноградов. Вместо этого в программу спортивных состязаний ввели национальную якутскую игру мас-рестлинг. Правила очень просты: спортсмены держатся за палку, упираясь ногами в доску, для победы необходимо вырвать палку из рук соперника.

Награждение победителей всех конкурсов и состязаний состоится на главной сцене в конце праздника.

Фото предоставлено пресс-службой Минкульта Челябинской области

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Теги: сабантуй, новости троицка, минкульт, расулевские чтения
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