18+ Магнитогорцев, помогавших другу прятать труп, осудят за укрывательство

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двух жителей Магнитогорска (Челябинская область) осудят за укрывательство убийства – мужчины помогали своему другу избавиться от трупа и замывали кровь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в ноябре 2016 года в доме местного жителя. Хозяин стал свидетелем того, как его друг убил одного из гостей во время пьянки. Вместо того, чтобы вызвать полицию, мужчина позвонил еще одному приятелю. Когда тот приехал, втроем мужчины погрузили труп в багажник, перевезли в безлюдное место и оставили у обочины дороги. Оттуда убийца оттащил тело в лес и спрятал. Вернувшись домой, хозяин жилища замыл следы крови на месте преступления.

«Уголовное дело по факту убийства потерпевшего, который числился пропавшим без вести, долгое время оставалось нераскрытым. Однако благодаря грамотным действиям правоохранительных органов виновное лицо было привлечено к ответственности», – сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Магнитогорцам предъявлены обвинения по статье 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Уголовные дела направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд.