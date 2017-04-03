18+ Магнитогорца осудят за убийство 83-летней бабушки, отказавшейся дать денег

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой магнитогорец (Челябинская область) предстанет перед судом за убийство своей 83-летней бабушки – пенсионерка не захотела дать парню денег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Ленинский райсуд Магнитогорска передано дело в отношении 24-летнего местного жителя, который жестокого расправился со своей бабушкой. Парень накануне Нового года заглянул с подарками к пенсионерке, которую не навещал около года и та, растрогавшись, подарила внуку немного денег. Спустя несколько дней, 5 января, молодой человек снова пришел к пожилой женщине, чтобы попросить у нее еще немного в долг, но бабушка отказала и начала отчитывать его за редкие визиты. В ходе конфликта парень нанес пожилой даме множество ударов руками и ногами, затем затащил ее в ванну и перерезал ей горло ножом.

Окровавленный труп пенсионерки обнаружили спустя два дня, когда о женщине забеспокоилась ее соседка. Позднее выяснилось, что из квартиры пропала часть денег. Внук погибшей был задержан по «горячим следам». Свою вину признал.

«Деньги обвиняемый забрал не сразу. Сначала сходил домой, переоделся, затем вернулся в квартиру бабушки и забрал около 15 тыс. рублей, которые остались от ее пенсии. Часть средств была изъята при задержании, остальное он успел потратить. Примечательно, что пенсионерка откладывала деньги на похороны и прятала в квартире сумму побольше, но ее парень не нашел», – рассказал замруководителя Ленинского межрайонного СО Магнитогорска СУ СКР по Челябинской области Максим Котов.

Молодому человеку предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статье 158 УК РФ (кража). В ближайшее время он предстанет перед судом. Ранее парень трижды привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Ольга Плеханова