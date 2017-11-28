Магнитогорский «Металлург» уступил череповецкой «Северстали»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» на своем льду в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступил череповецкой «Северстали» – игра закончилась в дополнительное время со счетом 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У хозяев отличились Оскар Осала (41:18) и Денис Казионов (54:31), у гостей шайбы в активе Юрия Трубачева (06:18), Матея Странски (56:34) и Максима Веревкина (62:18).

В следующем матче 30 ноября «Металлург» сыграет с московским «Динамо».