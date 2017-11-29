Магнитогорск может лишиться возможности проведения ЧМ по хоккею-2018 среди юниоров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чемпионат мира по хоккею 2018 года среди юниоров может пройти только в Челябинске, если магнитогорский «Металлург» выйдет в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник в Цюрихе состоялось заседание совета IIHF, на котором обсуждалось наложение сроков проведения юниорского ЧМ и финальной серии Кубка Гагарина.

Напомним, ЧМ среди юниорских команд пройдет с 19 по 29 апреля 2018 года в Челябинске и Магнитогорске. Кубок Гагарина завершится не позднее 26 апреля.

«Если магнитогорский "Металлург" выйдет в финал Кубка Гагарина, он не сможет играть на своей арене из-за того, что там будет проходить юниорский чемпионат мира. В этом вопросе предстоит разобраться Федерации хоккея России. Для нас это очень важный турнир, и мы не можем проводить матчи, допустим, в 11 утра. Поэтому нужно понять, будем ли мы проводить чемпионат мира в Магнитогорске с нормальным расписанием или необходимо найти вторую арену в Челябинске», – сказал Фазель.

В южноуральской столице юниоров может принять ледовая арена Дворца спорта «Юность».

Последние три сезона «Металлург» выходил в финал Кубка Гагарина, в двух из них клуб становился победителем турнира.