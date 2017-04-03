18+ Магнитогорец, зарезавший возлюбленную в подъезде, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителя Магнитогорска (Челябинская область) осудят за убийство сожительницы в ходе очередной ссоры – домашний скандал с рукоприкладством закончился в подъезде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в новогодние праздники, под утро 8 января. Пара, распивавшая полночи спиртное, в очередной раз поссорилась, когда женщина высказала своему сожителю грубые претензии. Скандал закончился на лестничной клетке, где мужчина после избиения несколько раз воткнул в потерпевшую нож. Осознав, что возлюбленная скончалась, злоумышленник побежал к отцу, который проживал в том же подъезде. Они вызвали скорую, но было поздно.

«Сожители и раньше ссорились и дрались. Причем женщина также поднимала руку на обвиняемого. Поэтому нами был поставлен вопрос о психическом состоянии мужчины, однако эксперты исключили в его действиях состояние аффекта. Преступление было совершено им в состоянии алкогольного опьянения. Вину мужчина признал», – рассказал замруководителя Ленинского межрайонного СО Магнитогорска СУ СКР по Челябинской области Максим Котов.

Магнитогорцу предъявлено окончательное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Плеханова