Магнитогорец продал залоговый автомобиль, чтобы расплатиться по кредиту

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорец продал залоговый автомобиль, чтобы рассчитаться с банком за кредит, взятый на эту машину, – ущерб потерпевшей составил 850 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Правобережного райсуда города.

«В начале апреля 2016 года ранее не судимый мужчина 1962 года рождения, достоверно зная о том, что автомобиль Kia Sportage согласно кредитному договору, является залоговым имуществом ЗАО "Кредит Европа Банк", разместил на сайте "Авито" объявление о продаже автомобиля. В середине апреля нашлась покупательница – мужчина убедил ее, что автомобиль совсем даже не в залоге – и предъявил в доказательство оригинал ПТС. Поверив, покупательница купила машину за 850 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Обман вскрылся, когда банк истребовал автомобиль из владения новой собственницы.

Подсудимый вину признал полностью.

Суд признал магнитогорца в мошенничестве в крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год, с установлением испытательного срока один год.

Приговор вступил в законную силу.