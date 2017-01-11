«Магнитка» уступила сочинцам на домашнем льду

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» уступил в домашней игре команде «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ – счет встречи 11 января 3:5, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У хозяев голы на свой счет записали Ян Коварж (02:02, 5x4), Сергей Мозякин (37:01, 5x4) и Крис Ли (58:40).

В команде гостей из Краснодарского края отличились Эрик О'Делл (21:24), Бен Максвелл (23:08, 5x4), Андрей Костицын (31:23), Игорь Игнатушкин (52:33) и поразивший пустые ворота Сергей Кузнецов (59:23, en).