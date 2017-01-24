«Магнитка» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию «Локомотива»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу над «Локомотивом» – встреча 23 января в Ярославле завершилась со счетом 4:1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Единственную шайбу в команде хозяев забросил Александр Кадейкин (31:43)..

У «сталеваров» отличились Александр Семин (21:17), Сергей Терещенко (32:07), Ян Коварж (33:51) и Евгений Тимкин (59:52, en).

Таким образом, «Магнитка» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию «Локомотива».

По словам главного тренера ярославского «Локомотива» Алексея Кудашова, его команда «с большим уважением» отнеслась к действующему чемпиону КХЛ: «Очень робкое начало, с большим уважением отнеслись к "Магнитке". Много отдавали им шайбу, проигрывали почти все единоборства, причем весь матч, было много ошибок, и некоторые соперник реализовал. Ну, а в тех моментах, что были у нас, вратарь "Металлурга" сыграл здорово», – цитирует Кудашова сайт «Чемпионат».