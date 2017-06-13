МВД не разрешило мотоциклистам двигаться между рядами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инициатива разрешить мотоциклистам двигаться между рядами признана нецелесообразной – против изменений высказались МВД, Минтранс и эксперты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Коммерсант».

Напомним, на совещании в правительстве РФ, посвященном вопросам безопасности движения, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать предложение, касающееся движения байкеров между рядами. Сегодня данный вопрос не урегулирован в правилах и прямого запрета или разрешения на подобные маневры не сформулировано.

МВД назвало идею «нецелесообразной», сославшись на пункт 9.7 ПДД: «если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, то двигаться нужно строго по полосам». Пересечение сплошной линии, обозначающей границы полосы, не допускается и небезопасно (термопластик, в отличие от асфальта, скользкий).

При этом параллельное движение нескольких транспортных средств в пределах одной полосы не запрещается при условии соблюдения безопасного бокового интервала. Согласно ГОСТ Р52399-2005 ширина полосы может быть 3-4,5 м – это позволяет размещаться в ней автомобилю и мотоциклу одновременно, однако по ГОСТ Р52289-2004 ширина может быть уменьшена до 2,75 м, что делает одновременный проезд машины и мотоцикла опасным.

В Минтрансе и экспертном центре «Движение без опасности» также считают, что в поправках к ПДД нет острой необходимости. На данный момент вопрос снят с повестки, так как изменения могут создать дополнительные сложности для участников движения.