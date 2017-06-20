ВАЖНО. МРЭО в Челябинской области переходит на новый график с 26 июня
С 26 июня 2017 года межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области переходит на новый график работы – граждан обещают обслуживать более оперативно и качественно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В целях улучшения качества обслуживания граждан и оптимизации использования рабочего времени сотрудниками МРЭО была изучена и проанализирована эффективность работы отделения регистрации транспортных средств. В связи с тем, что в основной поток граждан, желающих совершить регистрационные действия, проходит в будние дни, было принято решение сделать воскресенье выходным днем», – рассказали в отделении пропаганды ведомства.
За счет перераспределения сотрудников в остальные дни будет открыто больше дополнительных мест приема граждан.
Напомним, это уже не первое изменение графика работы МРЭО за три месяца - глобально расписание менялось в апреле; в мае из-за отсутствия бланков и компьютерных сбоев вводились разовые изменения.
Так, с 26 июня отделение регистрации транспортных средств будет работать по следующему графику:
Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота – с 8.30 до 19.30.
Четверг – с 12.30 до 21.00.
Воскресенье – выходной.
График работы отделения по приему и выдаче водительских удостоверений остается прежним:
Вторник, среда, пятница – 8.30-17.30.
Четверг – 12.30-21.00.
Понедельник и воскресенье – выходные.