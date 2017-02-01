Любовь к страусам и «легкой» прибыли лишила челябинцев 1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске осуждена банда мошенников, которые похитили у граждан 1,1 млн рублей, – они предложили жителям областного центра вложиться в страусиную ферму, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

С августа 2013 года по июнь 2014 года Юрий Юнашев, Сергей Тюрин, Алевтина Рыбникова и Екатерина Кузнецова разместили рекламу о работе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Развитие страусоводства» и пообещали участникам 300% прибыли.

Они заключили с гражданами договоры под видом привлечения к совместной деятельности по разведению страусов. Таким образом, соучастники похитили у 14 горожан около 1,1 млн рублей.

Калининский райсуд признал членов банды виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и приговорил Юнышева – к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима, Кузнецову – к двум, Тюрина и Рыбникову – к трем годам в ИК общего режима.