Лучший танцевальный ансамбль Сибири едет с концертом в Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 23 марта, в Концертном зале имени Прокофьева выступит Государственный ансамбль танца Сибири имени Годенко; в программе – хореографические сюиты, казачий пляс, девичьи хороводы и задорная пляска «Сибирская потеха», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

Южноуральцев ждут яркие наряды, хореографические полотна, вошедшие в золотую коллекцию российского народного танца, и щедрость души сибиряков.

«Основатель ансамбля, Михаил Годенко, в поисках народных танцев исколесил всю Сибирь. Ставил по фольклорным законам, переплетая фолк с сибирской традицией и эстрадным танцем. Каждая композиция представляет собой не просто танец, а своеобразный мини-спектакль. За один концерт артисты меняют по 9-10 костюмов, каждый из которых расшит особыми сибирскими узорами. Одновременно на сцену выходят до 60 артистов, концерты проходят в сопровождении собственного оркестра», – говрят в филармонии.

Ансамбль танца Сибири создан в 1960 году. Под руководством своего основателя вырос в один из лучших танцевальных коллективов страны. Сегодня артисты успели покорить сердца не только россиян, но и почитателей народного искусства более чем в 75 странах мира. Сегодня коллектив возглавляет внук великого хореографа и основоположника жанра народно-сценического танца Игоря Моисеева – Владимир Моисеев.

В программе вечера – танцы из золотого наследия Михаила Годенко. Это хореографические сюиты «Сибирь моя» и «Вдоль по улице», казачий пляс «Красный яр», девичьи хороводы «У колодца» и «Сибирский лирический», задорная пляска «Сибирская потеха» и многие другие.

Концерт состоится в четверг, 23 марта, в 18.30.

Фото из архива ансамбля