Известный хореограф Мигель снимет танцевальный клип с челябинцами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске пройдут съемки танцевального клипа, главными героями которого станут молодые люди с ограничениями здоровья – постановщиком и режиссером клипа захотел стать давний друг клуба «Наше место», известный хореограф России Мигель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Мигелю будут помогать хореографы шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Гарик Рудник, Екатерина Решетникова, Алексей Карпенко. Все они наставники направления «Танцы» проекта «Равный равному». Съемки пройдут на двух площадках: в гранд-отеле «Видгоф» и на ЧТПЗ, в цехе «Высота 239».

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«Это (цех "Высота 239". – Прим. АН "Доступ") выглядит как арт-объект. Я даже заводом не могу это назвать. Это невероятное место! Мы хотим снять очень крутое видео. Каждый из хореографов ставит свой сегмент клипа, все это будет объединено финальной сценой, которую ставит один из лучших российских хореографов Мигель. В съемках финальной сцены на одном из стадионов Челябинска примет участие более сотни танцоров», – комментирует Гарик Рудник.

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Съемочная бригада приедет из Москвы и будет снимать клип на волонтерских началах. С ними прибудет фура с техническим оборудованием и специально сшитыми для челябинских танцоров 90 костюмами.