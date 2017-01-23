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Агентство новостей Доступ 1 23 января 2017 года, 09:42

Погладить 40 кошек и не дать украсть свой торт: виртуальная реальность стала богаче на 24 игры


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) подвели итоги конкурса по разработке компьютерных игр  – по всему миру в Global Game Jam приняло участие более 600 тыс. человек из 23 стран, в Челябинске сразились 24 команды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Global Game Jam проходил с 20 по 22 января. В России состязание принимали пять городов, в том числе Челябинск. Здесь состязания проходили на площадке Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ. Отметим, что вуз проводит это мероприятие уже четвертый год подряд.

В Челябинске помериться силами в создании игр решили 95 молодых программистов из 24 команд. Участникам GGJ давалось 48 часов, чтобы собрать команду и с нуля создать игру на заданную тему. При этом многие провели эти двое суток без сна. Темой соревнований в 2017 году стала волна.

В основном, в команды входило по четыре человека, однако среди будущих программистов оказались и одиночки. Так, Владимир Кузнецов абсолютно самостоятельно создал игру, поспорив с другом, что сможет это сделать за 48 часов. Его творение – это гонка, в которой игрок должен упевать проехать на зеленый свет, обходя другие автомобили.

«В этом угоду в Челябинске участие принимало рекордное количество человек – 95. Это больше, чем в прошлом году, на десять и больше, чем в любом и российских городов-участников. На втором месте по количеству состязающихся – Казань, где зарегистрировалось 45 человек. Мы проводим это мероприятие четвертый год и последнее время уже не делаем рекламу, потому что все занимают о нас, и места занимают очень быстро», – отметил координатор Global Game Jam в 2017 году в ЮУрГУ Максим Туприков.

По его словам, в Global Game Jam есть правило: все ресурсы, которые ты используешь – музыка, графика и прочее, – должны быть созданы на самом состязании. Поэтому игры здесь являются творениями участников от начала и до конца.

Участники состязаний предложили немало интересных проектов, однако хочется особенно стоит выделить игру, где в виртуальной реальности нужно одновременно гладить 40 кошек. Были интересные идеи с рыбками и викингами. ОПытная команда, которая участвует уже третий год, представила игру для очков дополненной реальности, суть ее в том, что человек выполняет роль большого динозавра и громко кричит на маленьких существ, которые хотят похитить его торт. 

По итогам мероприятия спонсоры выбрали 12 лучших игр и наградили создателей призами. Также у ребят есть шансы попасть на работу в крупные компании. 

Спонсорами и организаторами Global Game Jam выступают крупнейшие ИТ-компании и университеты мира: Facebook, Google, MIT, California Polytechnic University и многие другие. Спонсорами мероприятия в ЮУрГУ стали известные ИТ-компании Челябинска и Екатеринбурга: СКБ Контур, Orange Apps, Caravan Games, AppBit, King и Napoleon IT. Global Game Jam – крупнейший международный конкурс по разработке компьютерных игр. Участникам GGJ дается 48 часов, чтобы собрать команду и с нуля создать игру на заданную тему. Конкурс одновременно проводится в десятке стран, в разных городах. В нем принимают участие 20 тысяч программистов, художников, гейм-дизайнеров. Многие известные игры впервые были разработаны именно на GGJ, но впоследствии стали коммерчески успешными хитами и получили престижные награды. Прототипы таких игр, как Surgeon Simulator, Lovers in a Dangerous Spacetime и Mushroom 11, впервые были разработаны именно на GGJ, но впоследствии стали коммерчески успешными хитами и получили престижные награды Independent Games Festival.

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Теги: юургу, компьютерные игры, новости челябинска, вузы челябинска
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