Лучшие чтецы «Евгения Онегина» станут участниками крупного видеопроекта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чтецы «Евгения Онегина» станут участниками крупного видеопроекта – выступления лучших конкурсантов, прочитавшие вслух на камеру строки известного произведения Александра Пушкина, войдут в престижный онлайн-сборник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оргкомитет.

Организаторы проекта предлагают любителям поэзии на выбор прочитать на камеру отрывок из романа «Евгений Онегин» и выслать для участия в проекте. «Профессиональная камера на штативе и студийный фон приветствуются, но не обязательны. Камера вашего смартфона тоже вполне подойдет. Главное, помните, что снимать надо "по грудь" (как на паспорт) и что фон не должен отвлекать», − поясняют организаторы.

Есть еще условие, которое должны выполнить все чтецы для создания сквозной линии в видеороликах: необходимо перед тем, как начать выступление, взять книгу из-за кадра и в конце так же убрать ее за кадр (протягивая собеседнику или просто откладывая).

Лучшие работы войдут в видеокнигу, которая будет опубликована 10 февраля, в день памяти Александра Сергеевича Пушкина.

Свои ролики нужно присылать в виде ссылки на любой файлообменник по адресу: konkurs@godliteratury.ru до 15 января (23:55) 2017 года. В теме письма необходимо указать: Читаем Онегина.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.