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Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 16:17

«Лови момент»: филармония «скинет» до 40% от стоимости билетов на майские концерты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В первые выходные апреля челябинская филармония предлагает приобрести билеты на концерты со скидками 20% и 40% – спецпредложение «Лови момент – лови билет» распространяется более чем на два десятка концертов репертуара мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Майская филармоническая афиша будет весьма насыщенной. Гостей концертных залов ждут виртуозные программы в исполнении оркестра «Классика» под управлением Адика Абдурахманова, сольные концерты Государственного ансамбля танца «Урал», джазового ансамбля «Уральский диксиленд», Уральского духового оркестра, выступления из цикла «Steinway-вечера», концерт-спектакль солиста филармонии Рустама Зайченко «У цыганского шатра», спектакли премьерного семейного цикла «Сказки на песке», детские познавательные программы, концерты органной, камерной, военной музыки и многое другое.

Приобрести билеты по спецпредложению можно 1 и 2 апреля с 11.00 до 19.00 в кассах концертных залов филармонии (концертный зал имени Сергея Прокофьева, зал органной и камерной музыки «Родина»).

Скидка распространяется и на гастрольные выступления. Их тоже будет немало. 15 мая один из самых ярких и востребованных европейских скрипачей, лауреат премии Совета Европы Граф Муржа представит исполнение концертов Паганини № 1 и 2. 18 мая цикл звезд органного искусства «Зарубежные органисты» продолжит виртуозный польский исполнитель Богдан Нарлох. 18 мая в рамках проекта «Дни Австрии на Южном Урале» гостями филармонии станут австрийский пианист Флориант Феликс Пихльбауэр и скрипачка Ева-Мария Визер.

В филармонии обещают, что в будущем акция «Лови момент – лови билет!» станет постоянной и будет проходить в кассах концертных залов  1 и 2 числа каждого месяца.

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Теги: скидки, афиша, билеты, новости челябинска, концерты, челябинская филармония
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