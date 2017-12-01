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Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 14:39

Лидер челябинского ОНФ Денис Рыжий получил право рассчитаться с кредиторами досрочно


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Лидеру Общероссийского народного фронта Денису Рыжему не придется выплачивать свои 3 млн рублей долга в течение трех лет – освободиться от обязательств перед кредиторами и процедуры банкротства общественник сможет значительно раньше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд одобрил возможность Денису Рыжему досрочно исполнить план реструктуризации долга. Сумма не изменилась, однако теперь общественник может погасить ее единовременно, а не растягивать на три года. А это значит, что процедура в отношении Рыжего будет завершена раньше и он избавится от возможной угрозы банкротства.

«Арбитражный суд Челябинской области отказался предоставить Денису Сергеевичу такую возможность, тогда мы обратились в апелляционную инстанцию, где за Рыжим все-таки признали такое право. Большинство кредиторов не возражает, так как им выгодней быстрее получить свои деньги», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин, представлявший интересы Рыжего в суде.

Напомним, осенью 2015 года иск о признании Дениса Рыжего банкротом подал екатеринбургский бизнесмен, которому он задолжал более 7 млн рублей. На апрель 2015 года суммарный долг Рыжего составлял 120 млн 713 тыс. 886 рублей 13 копеек. Причем в эту сумму входили не только крупные кредиты, которые он брал в качестве предпринимателя, но и неуплаченные госпошлины и долг за коммуналку. В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что у Рыжего больше не осталось имущества, которое могло бы быть реализовано после его банкротства. Большинство кредиторов согласилось с планом реструктуризации, чтобы получить от должника хоть что-то. Так долг общественника был уменьшен с 79 млн рублей до 3 млн которые он должен был выплатить в течение трех лет. Избежав банкротства, Рыжий сохранил руководящую должность.

Ольга Плеханова

Теги: денис рыжий, арбитражный суд, банкротство физических лиц, вячеслав курилин
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