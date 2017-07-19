Летний этап Спартакиады строителей открыли футбольные матчи и троеборье

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Летний этап Спартакиады Союза строительных компаний Урала и Сибири на призы ГК «Стронекс» стартовал 14 июля на стадионе «Лидер». Строители Урала будут состязаться в летних видах спорта: помимо футбола, их ждут спортивная рыбалка, гиревой спорт, троеборье, легкая эстафета, а также перетягивание каната.

14 и 15 июля участники провели групповой турнир и четвертьфинальные матчи турнира по футболу, а также соревнования по троеборью.

Несмотря на дождь, закончившийся за несколько минут до матча, на футбольном поле разгорелось нешуточное противостояние. Ведь группу В участники соревнований сразу же назвали «группой смерти», там сошлись победитель прошлогоднего турнира по футболу, команда Госстройнадзора, правопреемник серебряного призера ГК «Эфекс», победитель Спартакиады-2016 ГК «Энсаф групп» и новичок Спартакиады СК «РД».

В группе А состязались уже знакомые всем участникам команды «ЧЗЭО», «Мастер Стоун», «Спецстрой-2» и «Бетотек». В группе С боролись за выход в плей-офф постоянные участники Спартакиады строителей: команды «Тополинка», «Дюккерхофф», «Союз строительных компаний Урала и Сибири» и новичок соревнований «Новый век».

По итогам группового этапа и матчей за четвертьфинал в лидеры вышли команды «Госстройнадзор», «ЧЗЭО», «Энсаф Групп» и «Тополинка». Они сыграют между собой за право выхода в полуфинал 21 июля в 18.00 на стадионе «Лидер». Тогда же пройдут матчи за 7-12 места между новичками Спартакиады «РД» и «Новый век», а также постоянными участниками соревнований «Спецстрой-2» и «Мастер стоун».

Пока футболисты бились на поле, на площадке воркаута проходили соревнования по троеборью: 11 женщин и 13 мужчин соревновались в трех дисциплинах, защищая честь своих компаний. Мужчинам необходимо было максимальное количество раз подтянуться на перекладине, прыгнуть с места, а также выполнить сжимание-разжимание рук на брусьях. А девушек ожидали подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, прыжок в длину с места и скакалка.

В 2017 году упражнения троеборья поменялись: оргкомитет Спартакиады решил ввести в мужскую программу прыжок с места, в женскую – подтягивание из виса лежа на низкой перекладине. Судейская бригада под руководством Дмитрия Крутилина одобрила новшества. «Новая программа Спартакиады строителей включает в себя нормативы для сдачи ГТО и совершенствуется год от года», – уточнил главный судья.

Соревнование, несмотря на свою сложность, началось и закончилось на позитиве. Согласно жеребьевке, первой участницей во всех дисциплинах среди женщин была Елена Овчинникова, а последним среди мужчин Александр Чирков, оба спортсмена выступали за компанию с говорящим названием «Позитив-строй».

Судейская бригада троеборья была приятно удивлена результатами как женщин, так и мужчин: все они выполняли упражнения на профессиональном уровне и сохраняли минимальный разрыв между соперниками. Еще бы, ведь Спартакиада проводится уже в седьмой раз, и за это время в строительных компаниях Урала успели воспитать настоящих борцов и выносливых спортсменов.

У мужчин первым в троеборье стал серебряный призер прошлого года, представитель компании «Челябинский завод электрооборудования» Александр Неволин. Второе место занял новичок соревнований Петр Потапов из ГК «Эфекс». Третье место досталось, как и в прошлом году, неоднократному призеру соревнований по троеборью, представителю ГК «Стронекс» Евгению Юрлову.

Среди женщин первой стала сотрудница ГК «Эфекс» Дарья Бигун, которая ранее принесла своей команде по плаванию золотую медаль. Второе место заняла Эльвира Волкова, представительница дебютантов Спартакиады – строительной компании «РД». Замыкает тройку лидеров одна из самых активных спортсменок Спартакиады Светлана Агафонова из ГК «Энсаф групп».

Впереди участников Спартакиады ожидают финальные матчи по футболу, соревнования по гире, спортивной рыбалке, перетягиванию каната и легкой атлетике. Закрытие Спартакиады строителей и вручение главного Кубка соревнований пройдет 3 августа на стадионе им. Е. Елесиной.

Напоминаем, что в седьмой Спартакиаде участвуют порядка 30 команд. На спортивных площадках Челябинска встречаются лидеры строительного рынка региона, компании, которые открыты для сотрудничества, для выстраивания честных отношений и этичной конкуренции.