ВНИМАНИЕ. Лесники и полиция начали охоту за «новогодними браконьерами» на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Лесники и полиция Челябинской области усилили контроль за рубкой хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на замначальника ГУ лесами региона Александра Барановского.

«Организованы стационарные посты для предотвращения незаконных рубок хвойных молодняков в предновогодний период, совместно с сотрудниками полиции проводятся рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев», – сказал он.

Первые такие случаи на Южном Урале уже зафиксированы в Катав-Ивановском (двое местных жителей сруб или 234 пихты, объем древесины 21,35 кубометра, сумма ущерба – 166,6 тыс. рублей), Симском (86 штук хвойного молодняка, ущерб 128,3 тыс.) и Златоустовском лесничествах (49 пихт, ущерб – около 27 тыс.).

«В районе перевала Уреньга на М-5 сотрудники ДПС задержали "ГАЗель", в которую грузили пихты. Работники лесничества обследовали прилегающий квартал и обнаружили место преступления. Заготовка осуществлялась при помощи восьмиметровой лестницы и ручной пилы, спиливались вершинки растущей пихты на высоте 7-8 метров. Установлено, что у 45 деревьев спилены вершинки, не влекущее прекращение роста, четыре пихты спилены под корень», – говорится в сообщении. Материалы по данному нарушению переданы в следственные органы.

Сообщить о незаконной рубке или уточнить информацию о рубке в региональной диспетчерской службе Главного управления лесами по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Напомним, законодательство РФ предусматривает административную и уголовную ответственность за самовольно срубленные хвойные деревья.

Размер административных штрафов : для граждан – 3-4 тыс. рублей, для должностных лиц – 20-40 тыс., для юрлиц – 200-300 тыс. рублей. Если при совершении незаконной рубки применялись механизмы и техника, размер штрафа увеличивается, а использованные орудия и срубленные деревья конфискуются. Кроме того, браконьеры обязаны возместить ущерб, причиненный лесному фонду.

Если сумма ущерба составляет 5 тыс. рублей и более , то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), максимальная санкция которой – до шести лет лишения свободы.

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Челябинской области