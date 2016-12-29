Лесничего в Карталах поймали на коррупции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карталинском районе (Челябинская область) по требованию прокурора лесничий освобожден от должности за нарушение законодательства о противодействии коррупции – установлено, что ответственное лицо торговало пиломатериалами и извлекало из этого солидный доход, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Магнитогорская природоохранная прокуратура установила, что лесничим Джабыкского участкового лесничества на основании договоров поставки осуществлена реализация пиломатериалов в объеме не менее 150 куб. м арендатору лесного участка, в результате чего получено вознаграждение в сумме не менее 450 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, лесничий по устной договоренности предоставил в пользование собственную ленточную пилораму, расположенную на территории памятника природы «Джабык – Карагайский бор» лесопользователю, который осуществлял заготовку древесины на территории лесничества.

«Таким образом, допущено возникновение конфликта интересов, что привело к возникновению личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей, что дает основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя», – уточнили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокурор внес руководителю ЧОБУ «Карталинское лесничество» представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Лесничий уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Прокуратурой выявлены также иные факты нарушения законодательства при реализации древесины со стороны сотрудников Карталинского лесничества. В связи с чем, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для дачи правовой оценки.