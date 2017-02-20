Ледовый городок простоит в Челябинске до Масленицы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске местные власти решили сохранить главный ледовый городок до Масленицы – планируется очистить площадь Революции после 25 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 20 февраля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Евгений Тефтелев озвучил сроки ликвидации ледового городка на площади Революции.

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«Погодные условия позволяют эксплуатировать городок, который уже не новогодний, а скорее, текущего содержания. Он пользуется спросом, в выходные там довольно много народу. Однако подходят плюсовые температуры, есть необходимость уборки. Мы все – в преддверии празднования Масленицы, прощания с зимой, которое состоится 25 февраля. Думаю, эта дата и будет окончанием работы ледового городка», – отметил Тефтелев.

Напомним, что ледовый городок в Челябинске открылся 27 декабря.