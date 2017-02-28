Кыштым принимает более 120 ученых-физиков со всего мира

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) открылся XII Международный уральский семинар «Радиационная физика металлов и сплавов» – на форум съехались более 120 ученых, в том числе из США, Франции, Чехии и Казахстана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Организаторами семинара выступили РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область), Институт физики металлов УрO РАН (Екатеринбург) и Научный Совет по радиационной физике твердого тела ОФН РАН.

Для научной деятельности ядерного центра ВНИИТФ этот семинар представляет практический интерес, поэтому среди его участников большое количество сотрудников ядерного центра.

В этом году на семинар приехало особенно много молодежи, которая выступает в рамках «Школы молодого докладчика». Поддержать их – одна из главных целей, которую ставят перед собой организаторы. Традиционно на семинаре работает шесть секций, представлены стендовые доклады. Член-корреспондент РАН, научный руководитель отдела ИФМ УрОРАН Борис Гощицкий отметил, что тематика семинара не меняется, однако каждый раз есть движение вперед, появляются новые идеи, направления. «По результатам семинара мы решаем, на что обратить внимание в следующие два года, каких данных не хватает, и работаем над этим», – комментирует ученый.

Представитель США Майкл Шорт подчеркнул, что нигде в мире не обсуждаются такие высокие дозы радиации, как в России, особенно на уральском семинаре.

«Во-первых, здесь по-настоящему можно посмотреть на результаты экспериментов с высокими дозами облучения. Во-вторых, я хотел бы встретиться с людьми, имеющими связи и опыт выполнения сложных задач. Больше всего меня интересуют доклады о нейтронном повреждении конструкционных материалов. Это самая большая проблема, касающаяся реакторов на быстрых нейтронах. В США с этим ситуация сложилась удручающая, поэтому чем больше Россия двигается вперед в этой области, тем лучше становится ситуация», – комментирует ученый.

В программе семинара запланировано проведение круглого стола на тему: «Общность эффектов при различных видах воздействий, генерирующих большое количество точечных дефектов, и возможности их использования для моделирования процессов, происходящих в материалах, в том числе конструкционных для атомной промышленности». Кроме того, будет обсуждена программа совместных работ с США. Завершится форум 4 марта.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ