Вт, 28.02.2017, 13:30 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 12:32

Кыштым принимает более 120 ученых-физиков со всего мира


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) открылся XII Международный уральский семинар «Радиационная физика металлов и сплавов» – на форум съехались более 120 ученых, в том числе из США, Франции, Чехии и Казахстана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Организаторами семинара выступили РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область), Институт физики металлов УрO РАН (Екатеринбург) и Научный Совет по радиационной физике твердого тела ОФН РАН.

Для научной деятельности ядерного центра ВНИИТФ этот семинар представляет практический интерес, поэтому среди его участников большое количество сотрудников ядерного центра.

В этом году на семинар приехало особенно много молодежи, которая выступает в рамках «Школы молодого докладчика». Поддержать их – одна из главных целей, которую ставят перед собой организаторы. Традиционно на семинаре работает шесть секций, представлены стендовые доклады. Член-корреспондент РАН, научный руководитель отдела ИФМ УрОРАН Борис Гощицкий отметил, что тематика семинара не меняется, однако каждый раз есть движение вперед, появляются новые идеи, направления. «По результатам семинара мы решаем, на что обратить внимание в следующие два года, каких данных не хватает, и работаем над этим», – комментирует ученый.

Представитель США Майкл Шорт подчеркнул, что нигде в мире не обсуждаются такие высокие дозы радиации, как в России, особенно на уральском семинаре.

«Во-первых, здесь по-настоящему можно посмотреть на результаты экспериментов с высокими дозами облучения. Во-вторых, я хотел бы встретиться с людьми, имеющими связи и опыт выполнения сложных задач. Больше всего меня интересуют доклады о нейтронном повреждении конструкционных материалов. Это самая большая проблема, касающаяся реакторов на быстрых нейтронах. В США с этим ситуация сложилась удручающая, поэтому чем больше Россия двигается вперед в этой области, тем лучше становится ситуация», – комментирует ученый.

В программе семинара запланировано проведение круглого стола на тему: «Общность эффектов при различных видах воздействий, генерирующих большое количество точечных дефектов, и возможности их использования для моделирования процессов, происходящих в материалах, в том числе конструкционных для атомной промышленности». Кроме того, будет обсуждена программа совместных работ с США. Завершится форум 4 марта.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: рфяц-вниитф, ядерный центр, семинар, ученые, новости снежинска, новости кыштыма, физика
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 546
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:11
ВНИМАНИЕ. Филармония Челябинска объявила скидки на все концерты от 20% до 40%
сегодня, 10:37
Более 2 тыс. коробок контрафактного спиртного изъято на ЧМЗ
сегодня, 10:14
В Челябинской таможне ликвидируются 6 постов
сегодня, 09:40
Молодые археологи из Челябинска выступят против псевдонаучных мифов
сегодня, 09:11
О поэзии и современной фотографии: челябинцев зовут на 2 бесплатные лекции
сегодня, 06:52
Сотрудницу полиции осудят за пьяное ДТП со сбитым пешеходом в Челябинске
вчера, 18:01
Челябинский зоопарк выразит почтение и любовь диким кошкам
вчера, 17:40
Последний день зимы подарит Южному Уралу метель и гололедицу
вчера, 17:06
Бойцы Росгвардии спасли продавщицу от изнасилования в поселке Локомотивный
вчера, 17:00
18+ Копейчанин, забивший насмерть пожилую мать, предстанет перед судом
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость