18+ Кусачая узница СИЗО поставила сотрудницу ГУФСИН в опасность заражения ВИЧ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Арестантку челябинского изолятора осудят за бунт с применением насилия в отношении сотрудницы ГУФСИН и поставление ее в опасность заражения ВИЧ – инцидент произошел в СИЗО-3 после драки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Драка между узницами СИЗО случилась в ноябре 2016 года. После нее одну из женщин вывели из общего помещения и попытались препроводить в одиночную камеру, но дама оказала сопротивление. Схватив металлический щуп для проведения обысков, она принялась размахивать им, потребовала, чтобы к ней не подходили и выпустили ее подругу, которая сидит в другой камере. Когда сотрудница ГУФСИН попыталась пресечь противоправные действия, осужденная оттолкнула ее и укусила за руку.

«Осужденная состоит на учете с ВИЧ-инфекцией. Между тем, все зараженные предупреждены, что нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других людей. Женщина этими мерами пренебрегла, хоть заражения и удалось избежать», – рассказал следователь СО по Калининскому району СУ СКР по региону Ибрагим Магомедов.

Известно, что женщина оказалась в СИЗО, так как совершила квартирную кражу. В настоящее время ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и части 1 статьи 122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией). В ближайшее время горожанка предстанет перед судом.

Ольга Плеханова