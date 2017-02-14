18+ Купидон с пулеметом: челябинский художник подарил горожанам серию валентинок

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский художник-ультраинструменталист Владислав Одегов (он же Маркер) опубликовал в честь Дня всех влюбленных серию тематических открыток: в центре внимания – дерзкий Купидон с пулеметом и пара в противогазах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Решайся! Очередь или контрольный – каждый выбирает для себя сам», – с таким посылом челябинский художник Маркер обнародовал свои открытки, главным героем которых является вооруженный Купидон. Дерзкий ангелок «косит» людей наповал.

«Любовь – есть слияние двух противоположностей, в процессе смешения которых образуется уникальное. Это процесс трения, вырабатывающий с болью и наслаждением тепло и свет», – делится своим пониманием художник.

Особого внимания заслуживает валентинка с целующейся парой. Маркер назвал ее: «Мы полюбили друг друга, и Челябинск смог».

Владислав Одегов недаром является художником-ультраинструменталистом. Среди его работ есть рисунки красками, татуировки и скульптуры. Последние удивившие челябинцев творения – покемон и Чужой.

Ольга Плеханова