18+ Купидон с пулеметом: челябинский художник подарил горожанам серию валентинок
Челябинский художник-ультраинструменталист Владислав Одегов (он же Маркер) опубликовал в честь Дня всех влюбленных серию тематических открыток: в центре внимания – дерзкий Купидон с пулеметом и пара в противогазах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Решайся! Очередь или контрольный – каждый выбирает для себя сам», – с таким посылом челябинский художник Маркер обнародовал свои открытки, главным героем которых является вооруженный Купидон. Дерзкий ангелок «косит» людей наповал.
«Любовь – есть слияние двух противоположностей, в процессе смешения которых образуется уникальное. Это процесс трения, вырабатывающий с болью и наслаждением тепло и свет», – делится своим пониманием художник.
Особого внимания заслуживает валентинка с целующейся парой. Маркер назвал ее: «Мы полюбили друг друга, и Челябинск смог».
Владислав Одегов недаром является художником-ультраинструменталистом. Среди его работ есть рисунки красками, татуировки и скульптуры. Последние удивившие челябинцев творения – покемон и Чужой.
Ольга Плеханова