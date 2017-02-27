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Агентство новостей Доступ 1 27 февраля 2017 года, 15:41

Кунашакский чиновник получил срок за покупку негодного жилья для девушки-сироты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кунашакском районе (Челябинская область) чиновник осужден за предоставление девушке-сироте дома, не пригодного для жилья, – в помещении, сложенном из железнодорожных шпал, не оказалось ни отопления, ни водоснабжения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Подсудимый в декабре 2014 года у единственного поставщика купил в муниципальную собственность дом стоимостью 878 тыс. рублей и предоставил его девушке-сироте. Жилое помещение не отвечало санитарным, а также техническим нормам и правилам, кроме того, отсутствовали система водоснабжения и канализации, санузел, межкомнатные двери.

Суд признал бывшего руководителя Управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Рустама Сатыбалдина виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретом в течение двух лет занимать должности в государственных, муниципальных органах.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

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Теги: сироты, аварийное жилье, новости кунашака, превышение должностных полномочий, дети-сироты
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