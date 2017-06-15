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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 15:42

Крупный турнир по водному поло соберет 140 спортсменок в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южный Урал примет первый Международный Кубок губернатора по водному поло среди женских команд с 25 по 30 сентября – состязания объединят сборные из семи стран и пройдут под эгидой саммита ШОС и БРИКС 2020 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Ожидается прибытие 140 спортсменок.  Участие уже подтвердили сборная Хорватии, Китая, Узбекистана и Казахстана. Также в состязаниях примут участие команда сборной России и южноуральский клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Обслуживать соревнования будут 28 судей.

Кубок губернатора пройдет сразу в Челябинске и Златоусте. Церемоний открытия также будет две – 26 и 27 сентября соответственно. Полуфиналы, финальные игры и церемония награждения пройдут в Челябинске, в бассейне «Строитель».

«Традиционно наши златоустовские мастера будут делать наградную атрибутику – медали и кубки. Мы планируем сделать красивый переходящий кубок губернатора в златоустовском исполнении и на нем записывать имя победителей», – отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Наградных кубков будет два – один, который вручат команде-победителю, будет переходящим. Второй останется в регионе. Планируется сделать соревнования ежегодными до 2020 года. Продажа билетов на игры, церемонии открытия, полуфиналы и финалы стартовала 14 августа.

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Теги: челябинская область, водное поло, новости златоуста, новости челябинска, кубок губернатора
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