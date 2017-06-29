Крупный канал сбыта героина ликвидирован на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Урале выявлен и пресечен канал незаконного оборота наркотических средств – контрразведчики и пограничники изъяли из оборота крупную партию героина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области.

Операция проводилась сотрудниками южноуральского управления совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области и УФСБ России по Свердловской области.

«Контрразведчики установили и взяли с поличным группу лиц, пытавшуюся сбыть покупателям особо крупную партию наркотиков – более 8,5 кг героина. Груз был спрятан в грузовой "ГАЗели"», – говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления и доказывание их вины.