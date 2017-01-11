Крупные сетевые магазины уличены в продаже табака около школ в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Курчатовского района Челябинска направила в суды требования о прекращении продажи табачных изделий вблизи школ крупными сетевыми магазинами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В магазинах "Пятерочка", расположенных по улице Скульптора Головницкого, 20-А, на Краснопольском проспекте, 13, в магазине "Красное и белое" по Комсомольскому проспекту, 39-Б и торговом павильоне по Шагольской, 1 осуществляется розничная торговля табачной продукцией в непосредственной близости от образовательных учреждений», – сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамева.

Напомним, законом запрещается продажа табака на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

По результатам проверки в отношении директоров магазинов и индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении. Кроме того, прокурор обратился в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, Тракторозаводский и Курчатовский райсуды Челябинска с требованиями обязать прекратить деятельность по розничной торговле табачной продукцией в указанных торговых объектах.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.