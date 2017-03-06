Кремль прокомментировал гибель в Сирии солдата из Озерска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией о гибели 23-летнего военнослужащего из Озерска (ЗАТО, Челябинская область) в Сирии – парня похоронили на родине 2 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Девушка 23-летнего Ивана Слышкина вспоминает, что последний раз разговаривала с ним 9 февраля. С ее слов, парень звонил только ей. После этого связь с ним прекратилась. А 23 февраля семье Слышкиных позвонили и сообщили, что военнослужащий погиб от выстрела в голову 12 февраля. Тело прибыло в Озерск на прошлой неделе. С Иваном Слышкиным простились 2 марта, когда ему должно было исполниться 24 года.

«10 января Иван уехал в Краснодар, я его провожала. Оттуда он поехал в Сирию. Это уже его вторая поездка туда. Чем он там занимался, я не знаю. И даже если б знала, не имела бы права рассказывать. Мы разговаривали только на личные темы», – пояснила девушка Ивана Кристина Гайнутдинова.

Сегодня на просьбу журналистов прокомментировать историю с гибелью российского военнослужащего в Сирии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о данном случае и посоветовал обратиться в Минобороны.

По данным родственников, Иван Слышкин жил в Татыше. Учился в 22-й школе. Во время срочной службы успел побывать в Чечне в качестве пулеметчика и получить награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».

Ольга Плеханова