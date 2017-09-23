Копейчанка прикрылась ребенком, желая отомстить за занятое на парковке место

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Копейска, недовольная тем, что ее место на парковке заняли другие, устроила дебош и перегородила дорогу машине, выставив ребенка в качестве щита, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Сети появилось видео, на котором молодая мать использует своего ребенка в качестве орудия борьбы. Женщина ругается с семейной парой, которая заняла ее место на парковке. Инцидент произошел во дворе дома 1 на проспекте Победы.

Копейчанка приехала домой и увидела на «своем» парковочном месте чужаков. Она на повышенных тонах попросила их уехать, а затем припарковалась неподалеку. Женщина вышла из машины вместе с ребенком и выставила его прямо перед чужим авто со словами: «Вы не уедете». Несколько раз она ударила автомобиль по капоту. Владелец вышел из машины и попытался оттащить сопротивлявшуюся женщину в сторону. Она махала руками и оскорбляла семейную пару. Через некоторое время копейчанка, нецензурно выражаясь, все же покинула двор.

«Приехали забирать сына из садика, но местные жители не очень рады "понаехавшим" на "их места", какой диагноз можно поставить даме?» – написал автор видео в соцсетях.

Южноуральцы в комментариях к ролику раскритиковали мать за ее поведение и решили, что произошедшим должны заинтересоваться органы опеки. Добавим, что за два дня видео набрало свыше 60 тыс. просмотров на YouTube.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что начали проверку опубликованной информации.

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