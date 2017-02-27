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Агентство новостей Доступ 1 27 февраля 2017 года, 17:00

18+ Копейчанин, забивший насмерть пожилую мать, предстанет перед судом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Копейска (Челябинская область) предстанет перед судом за смертельное избиение своей 68-летней матери – мужчина требовал, чтобы пенсионерка переписала на него дом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 18 ноября 2016 года в доме, где проживала престарелая копейчанка и ее 49-летний сын. Безработный иждивенец в очередной раз напился и стал требовать, чтобы мать переоформила на него жилище. Пенсионерка, как обычно, отказала мужчине, и тот набросился на нее с кулаками. Получив множество синяков, открытый перелом носа и тяжелую травму головы, женщина через непродолжительное время скончалась. Осознав, что мать мертва, мужчина пошел к соседям и сообщил о произошедшем. Они вызвали полицию.

«В ходе следствия мужчина не отрицал, что бил потерпевшую, но считает, что смерть ее наступила по другой причине. Тем не менее, результаты судмедэкспертизы подтверждают, что пенсионерка погибла вследствие полученной при избиении закрытой черепно-мозговой травмы. Горожанину предъявлено окончательное обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть"», – рассказала старший следователь СО по Копейску СУ СКР по региону Екатерина Мальцева.

В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство в состоянии аффекта, и несколько раз дела в отношении него прекращались после примирения с потерпевшими. Сейчас копейчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, новости копейска, мать и сын
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