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Агентство новостей Доступ 1 7 марта 2017 года, 11:18

Копейчанин отправлен в колонию строгого режима за попытку подкупить наряд ДПС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Копейска (Челябинская область) отправлен в колонию на пять с половиной лет за попытку подкупить сотрудников ГИБДД – преступление мужчина совершил в период испытательного срока по ранее вынесенному приговору, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения горсуда, копейчанин был пассажиром ВАЗ-21124, когда автомобиль попытался остановить экипаж ДПС, заметив тонировку боковых стекол, не соответствующую техническому регламенту безопасности. Водитель требование полицейских проигнорировал, было организовано преследование. «Пассажир на ходу открыл заднюю дверь машины и и стал что-то выбрасывать. Наряд ГИБДД предположил, что находившиеся в салоне ВАЗ пассажиры избавляются от наркотиков», – рассказали в суде.

В результате преследования автомобиль был остановлен. Когда полицейские начали составлять протокол на водителя, пассажир предложил инспектору взятку в размере 20 тыс. рублей. Выяснилось, что он таким образом хотел избежать административной или уголовной ответственности, так как ранее был приговорен к условному лишению свободы. После передачи денег он был задержан.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ, условное осуждение было отменено, по совокупности приговоров окончательно ему назначено пять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 200 тыс. рублей», – сообщили в Копейском горсуде.

Там уточнили, что уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Теги: взятка полицейскому, новости копейска
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