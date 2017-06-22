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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 17:58

Конец рабочей недели на Урале ознаменуется ливнями и грозами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Конец рабочей недели на Урале ознаменуется непогодой – в пятницу, 23 июня, на территории всего региона прогнозируются дожди, грозы с градом и усилением ветра.

Так, согласно бюллетеню опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды Росгидрометцентра, 22-24 июня в Челябинской области – дождь (23 июня – сильный), гроза, 23-24 июня возможен град; в Свердловской, Курганской областях 23-24 июня дождь (24 июня – сильный), грозы с градом; 24 июня на юге Тюменской области – сильный дождь, гроза.

В Челябинском ЦГМС уточнили, что в пятницу, 23 июня, температура воздуха в ночные часы в области опустится до плюс восьми градусов, днем же столбики термометров будут подниматься до 28 (в горах – до 20). Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, отдельные порывы – до 15, днем при грозах возможно усиление до 20 метров в секунду.

«В связи с усилением ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП. Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб», – сообщили в МЧС.

Кроме того, 23-24 июня на территории Челябинской области сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных возникновением лесных пожаров – в юго-западных районах ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Добавим, в Карабаше до 14.00 пятницы сохранятся НМУ 1 степени опасности, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью – инверсия).

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Теги: прогноз погоды, погода в челябинске, ухудшение погодных условий
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