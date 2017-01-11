Компании сотовой связи лишились аккумуляторов на 335 тыс. в Чебаркульском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркульском районе (Челябинская область) за несколько месяцев совершено сразу шесть краж аккумуляторов с базовых станций компаний сотовой связи – ущерб превысил 300 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Так, в декабре неизвестные проникли в помещение станции в деревне Боровое и похитили восемь аккумуляторов на 14 тыс. рублей. Аналогичное преступление совершено в поселке Тимирязевский, где ущерб составил более 60 тыс. рублей.

Всего действиями похитителей в Чебаркульском районе нанесено ущерба на 335 тыс. рублей. За совершение данных преступлений задержаны подозреваемые: двое мужчин 1989 и 1971 годов рождения и женщина 1988 года рождения.

По данным фактам возбуждено шесть уголовных дел по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчины находятся в изоляторе временного содержания, а женщина под подпиской о невыезде.