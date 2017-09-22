Коммунальщицу в Златоусте осудили за смерть пенсионерки после падения ветки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) вынесен приговор бывшему специалисту по озеленению и благоустройству УЖКХ города – она признана виновной в преступлении против жизни человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу местного суда.

Женщина должна была контролировать состояние благоустройства и зеленых насаждений в городском округе, однако в 2016 году она, по версии следствия и суда, не заметила, что в тополь, растущий с торца дома 41 по улице Карла Маркса, рискует рухнуть на землю, а потому нуждается в обрезке.

«Ненадлежащее исполнение подсудимой своих профессиональных обязанностей – а именно: невнесение дерева в Перспективный план работ по спиливанию высокорастущих деревьев, – привело к смерти 75-летней пенсионерки. Днем 14 июля 2016 года женщина 1941 года рождения проходила под тополем, когда от дерева отломилась ветка и упала на нее, причинив телесные повреждения. На следующий день потерпевшая умерла в больнице», – говорится в сообщении.



Подсудимая вину в предъявленном ей обвинении не признала, уточнив, что по поводу данного тополя к ней обращались, но она при инспекции не обнаружила на растении признаков ветхо-аварийности, полагает, что она не могла и не имела возможности предвидеть, что ветка данного дерева упадет. Кроме того, по словам женщины, включение указанного дерева в план не предотвратило бы падения ветки, поскольку финансирование мероприятий по спилу ограничено, в план включается значительно меньшее число деревьев, чем это необходимо, и фактически спил осуществляется только после осеннего листопада.

Тем не менее, суд счел коммунальщицу виновной по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). С учетом смягчающих обстоятельств, а именно положительных характеристик и совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств, ей назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и в течение 10 суток может быть обжалован в Челябинский областной суд.