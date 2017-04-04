Коллектору «Домашних денег», стрелявшему в должника, вынесен приговор

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске оглашен приговор коллектору, который стрелял в должника, принуждая к выплате долга в размере около 6 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Советский районный суд Челябинска установил, что Антон Гилко 1986 года рождения, работая специалистом службы экономической безопасности в ООО Микрофинансовая организация «Домашние деньги», в октябре-ноябре 2015 года пытался принудить должника выплатить причитающиеся фирме проценты по микрозайму – клиент на тот момент не платил уже около 6 недель.

«Гилко неоднократно звонил потерпевшему по телефону с угрозами, а в один из дней пришел к нему домой с пистолетом модели "Гроза 031", заряженным травматическими патронами. После разговора с клиентом Гилко выстрелил в мужчину, причинив рану левого плеча, повлекшую причинение средней тяжести вреда здоровью. Уходя, он выстрелил в окна квартиры потерпевшего, повредив стекла», – говорится в сообщении.

В январе 2016 года Гилко был арестован.

В судебном заседании экс-коллектор вину частично признал, возместил моральный вред потерпевшему в размере 200 тыс. рублей.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия) и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.