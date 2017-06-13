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Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 16:50

Коллектору «Домашних денег», стрелявшему в должника, увеличили срок


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд увеличил срок наказания коллектору, стрелявшему в клиента из пистолета из-за долга около 7 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Антона Гилко, облсуд изменил приговор первой инстанции, которым он был признан виновным в самоуправстве, совершенном с применением насилия и угрозой применения насилия», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, судебная коллегия признала отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием оружия, в связи с чем срок наказания увеличен на один месяц и составил два года один месяц лишения свободы в колонии-поселении.

Выступая в прениях и с последним словом, Гилко просил не лишать его свободы, подчеркивая, что уже провел в СИЗО несколько месяцев во время следствия, «многое там осознал, встал на путь исправления, хочет видеть ребенка, который скоро пойдет в школу».

В Челябинский областной суд приговор обжаловали прокурор Советского района, который просил, в том числе, увеличить срок наказания до 2 лет 6 месяцев, а также адвокат осужденного, настаивавший на отмене приговора и назначении Гилко условного наказания.

Напомним, Антон Гилко работал специалистом службы экономической безопасности в ООО Микрофинансовая организация «Домашние деньги». В октябре-ноябре 2015 года он пытался «взыскать» с должника причитающиеся фирме проценты по микрозайму в сумме около 7 тыс. рублей. Коллектор неоднократно звонил клиенту с угрозами, а в один из дней пришел к нему домой с пистолетом модели «Гроза 031», заряженным травматическими патронами. После разговора с должником Гилко выстрелил ему в левое плечо, а уходя, расстрелял окна квартиры потерпевшего, повредив стекла.

Советский районный суд Челябинска в марте 2017 года признал его виновным по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия) и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Отметим, что во время судебного разбирательства коллектор возместил моральный вред потерпевшему в размере 200 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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Теги: стрельба, коллектор, должник, коллекторы, новости челябинска, травматический пистолет, микрофинансовая организация, мфо, криминальные новости челябинской области
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