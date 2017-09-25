18+ Коллегия присяжных в облсуде вынесла вердикт по громкому «братскому» убийству в Еманжелинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Коллегия присяжных заседателей в Челябинском облсуде вынесла вердикт по уголовному делу в отношении двух братьев из Еманжелинска, забивших насмерть и перерезавших горло мужчине, с которым один из них повздорил в баре, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

«Присяжные, отвечающие на поставленные судьей вопросы, признали доказанным, что 13 ноября 2016 года у младшего брата (1996 года рождения), находившегося в состоянии алкогольного опьянения в баре, произошел конфликт со знакомым 30-летним мужчиной.

«В это время у подсудимого возник умысел на убийство последнего, о чем он сообщил прибывшему старшему брату (1994 года рождения). Согласно плану они предложили оппоненту подвезти его до дома, усадили в автомобиль и вывезли в безлюдное место, где избили мужчину, нанеся ему порядка 30 ударов по голове буксировочным крюком и множественные колото-резанные раны, от которых потерпевший скончался, после чего скрылись с места преступления», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, парней поймали уже на границе с Казахстаном. Они обвиняются по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Присяжные заседатели единогласно признали братьев виновными в инкриминируемом им деянии, кроме того, по мнению коллегии, подсудимые не заслуживают снисхождения.

В ближайшее время по делу состоится обсуждения последствий вердикта, затем суд выслушает прения сторон и последнее слово подсудимых и удалится в совещательную комнату для постановления приговора.