Когда мэрия не влияет: ремонт дома с рухнувшим балконом затянулся на неопределенный срок

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ремонт дома по проспекту Ленина, где два года назад рухнул балкон, затянулся на неопределенный срок – городские власти ссылаются на длительный процесс согласования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Проблема одна: этот дом – памятник культуры. Поэтому здесь другие подходы к ремонту. Если бы не этот факт, давно бы уже силами управляющей компании вопрос решился. Но процесс согласования, процесс проекта ремонта этого балкона достаточно длительный», – комментирует глава Челябинска Евгений Тефтелев. И добавляет, что сроки окончания ремонта назвать не может. Даже приблизительные.

Напомним, ЧП в доме по проспекту Ленина, 61 произошло в июле 2015 года: конструкция просто «выскользнула» из стены из-за производственного брака. Сейчас балкон поддерживает металлическая конструкция, которая, по мнению горожан, уродует центр города.