«Классика» поздравила мам в педиатрическом отделении ЧОДКБ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По случаю Международного дня матери представители аптеки «Классика» посетили педиатрическое отделение для новорожденных Челябинской областной детской клинической больницы и вручили мамам подарки к празднику.

Мероприятия, приуроченные ко Дню матери, проходят на Южном Урале в течение всей недели. Образовательные учреждения организуют праздничные концерты, в администрациях поздравляют многодетных мам, в организациях – коллег, повсюду звучат поздравления и дарятся цветы.

Не остается в стороне и аптека «Классика». Руководители компании приняли решение в этот день поддержать мам, которые без праздников и выходных дней следят за здоровьем своих малышей. Сотрудники аптеки посетили педиатрическое отделение новорожденных Челябинской областной детской клинической больницы, где находится 33 маленьких пациента.

Педиатрическое отделение новорожденных ЧОДКБ – единственное в Челябинске и одно из немногих в России, обеспечивающее круглосуточное пребывание матери и ребенка в палатах. Здесь проводится лечение детей с патологией центральной и периферической нервной системы, родовыми травмами, врожденными пороками развития. Кроме того, условия прогрессивного отделения позволяют вынашивать недоношенных детей с массой тела от 500 граммов.

«Родители, которые борются за жизнь своих детей, совершают подвиг. Поэтому мы решили уделить внимание женщинам, которые выполняют свой материнский долг в таких непростых условиях. Желаем им, чтобы малыши нашли путь к выздоровлению, чтобы реабилитация была быстрой, а здоровье крепло изо дня в день», – говорит директор по персоналу Татьяна Капитонова.

Каждой маме от лица руководства «Классики» вручили подарки, к выбору которых подошли максимально ответственно. В наборе – косметические средства, созданные специально для мам, а также подгузники, яркие бутылочки, современный термометр, клипса-держатель для пустышки и развивающая погремушка-прорезыватель.

Женщины встречали представителей аптеки «Классика» в хорошем настроении и были искренне рады неожиданному визиту. «Мы приятно удивлены и признательны "Классике" за заботу и нужные, дорогостоящие подарки», – поблагодарила гостей мама трехмесячного Захара Татьяна Ютрина.

«Детки с мамами находятся в отделении от недели до шести месяцев. И сегодня "Классика" нарушила привычный ход вещей, подарив нашим мамам праздник. Это придаст им сил, и детки быстрее пойдут на поправку. Ведь ребенок чувствует, когда родители счастливы», – отметила глава отделения, врач высшей категории Галина Бузуева.

Проведение благотворительных акций, направленных на поддержку здоровья женщин, детей и пожилых людей – многолетняя традиция аптеки «Классика». В компании считают, что такие события привлекают внимание общественности к теме состояния здоровья населения и стимулируют внедрение ценностей здорового образа жизни.