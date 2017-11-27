Пн, 27.11.2017, 18:10 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 15:56

«Классика» поздравила мам в педиатрическом отделении ЧОДКБ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По случаю Международного дня матери представители аптеки «Классика» посетили педиатрическое отделение для новорожденных Челябинской областной детской клинической больницы и вручили мамам подарки к празднику.

Мероприятия, приуроченные ко Дню матери, проходят на Южном Урале в течение всей недели. Образовательные учреждения организуют праздничные концерты, в администрациях поздравляют многодетных мам, в организациях – коллег, повсюду звучат поздравления и дарятся цветы.

 

Не остается в стороне и аптека «Классика». Руководители компании приняли решение в этот день поддержать мам, которые без праздников и выходных дней следят за здоровьем своих малышей. Сотрудники аптеки посетили педиатрическое отделение новорожденных Челябинской областной детской клинической больницы, где находится 33 маленьких пациента.

Педиатрическое отделение новорожденных ЧОДКБ – единственное в Челябинске и одно из немногих в России, обеспечивающее круглосуточное пребывание матери и ребенка в палатах. Здесь проводится лечение детей с патологией центральной и периферической нервной системы, родовыми травмами, врожденными пороками развития. Кроме того, условия прогрессивного отделения позволяют вынашивать недоношенных детей с массой тела от 500 граммов.

«Родители, которые борются за жизнь своих детей, совершают подвиг. Поэтому мы решили уделить внимание женщинам, которые выполняют свой материнский долг в таких непростых условиях. Желаем им, чтобы малыши нашли путь к выздоровлению, чтобы реабилитация была быстрой, а здоровье крепло изо дня в день», – говорит директор по персоналу Татьяна Капитонова.

Каждой маме от лица руководства «Классики» вручили подарки, к выбору которых подошли максимально ответственно. В наборе – косметические средства, созданные специально для мам, а также подгузники, яркие бутылочки, современный термометр, клипса-держатель для пустышки и развивающая погремушка-прорезыватель.

Женщины встречали представителей аптеки «Классика» в хорошем настроении и были искренне рады неожиданному визиту. «Мы приятно удивлены и признательны "Классике" за заботу и нужные, дорогостоящие подарки», – поблагодарила гостей мама трехмесячного Захара Татьяна Ютрина.

«Детки с мамами находятся в отделении от недели до шести месяцев. И сегодня "Классика" нарушила привычный ход вещей, подарив нашим мамам праздник. Это придаст им сил, и детки быстрее пойдут на поправку. Ведь ребенок чувствует, когда родители счастливы», – отметила глава отделения, врач высшей категории Галина Бузуева.

Проведение благотворительных акций, направленных на поддержку здоровья женщин, детей и пожилых людей – многолетняя традиция аптеки «Классика». В компании считают, что такие события привлекают внимание общественности к теме состояния здоровья населения и стимулируют внедрение ценностей здорового образа жизни.

Теги: аптека классика, день матери
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 580
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 18:01
Суд на Урале вынес приговор по делу о контрабанде 158 кг марихуаны
сегодня, 17:44
Южноуральцы готовятся к Рождественскому посту
сегодня, 17:22
На Южном Урале похолодает до минус 18 градусов
сегодня, 17:05
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы спокойно вернуться домой после митинга
сегодня, 16:56
Чиновники из Златоуста признались в преступлении и отпущены под подписку
сегодня, 16:11
Подруги-риелторы оставили 4 жителей Копейска без жилья и денег
сегодня, 16:03
В новогодние каникулы южноуральцам покажут 240 спектаклей
сегодня, 15:33
Власти Челябинска помогут пострадавшим на пожаре в общежитии
сегодня, 15:15
Алиментщик из Карталов заплатил 133 тыс. после ареста iPhone
сегодня, 14:49
Цыганке, «снявшей порчу» за 7 млн рублей, вынесли приговор в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость