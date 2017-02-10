СКАНДАЛ. Киоск-нелегал с именами Тефтелева и Барышева не прижился на новом месте в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Киоск со скандальными надписями, таинственно пропавший из элитного микрорайона в Челябинске, снова не смог открыться из-за народного возмущения, – в мэрии готовят документы на демонтаж объекта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинцы нашли киоск, который в ночь на 8 февраля исчез из ЖК «Александровский». Там он стоял на придомовой территории, поэтому жильцы уже готовы были сами его снести, но хозяева «спасли» ларек, эвакуировав его на новое место. Теперь он стоит на остановке «Каширинский рынок», заняв стоянку у дома на Братьев Кашириных, 103.

В четверг, 9 февраля, один из местных жителей, видевший новость про киоск с имена Тефтелева и Барышева по телевизору, решил поговорить с продавцами, которые готовили точку к открытию. Челябинец начал спрашивать к уроженцев Узбекистана, есть ли у них документы на установку киоска в этом месте, однако в ответ услышал оскорбления. Словесная перепалка едва не вылилась в драку, поэтому продавцы вызвали полицию, заявив, что их жизни угрожает агрессивный гражданин и пытается сжечь их ларек.

«Полицейские прибыли на место и стали выяснять, что случилось. Продавцы начали убеждать их, что я пытался сжечь киоск, и в доказательство говорили про запах бензина внутри, хотя откуда он взялся, непонятно. Меня попросили проехать в отдел для дальнейшего разбирательства. Туда же прибыл владелец киоска, заявивший, что он бывший сотрудник полиции, работал в ОБЭП, и меня ждут неприятности. После выяснения всех обстоятельств меня отпустили, ведь я, и правда, ничего плохого не сделал. Состава преступления не нашли», – рассказывает неравнодушный челябинец.

Сегодня, 10 февраля, утром выяснилось, что кто-то пытался стереть надпись с именами мэра и депутата Госдумы с киоска, однако сбоку уже появилась новая. В администрации города готовят документы на демонтаж объекта, так как он вновь занимает муниципальную землю незаконно. Горожане гадают, успеет ли хозяин перевезти ларек на новое место.

Напомним, киоск-нелегал не смог открыться в ЖК «Александровский», где на него нанесли надписи. Ранее он стоял на пересечении улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, откуда его также выдворили. Теперь, судя по всему, ларьку снова придется мигрировать.

Ольга Плеханова