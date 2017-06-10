Католики и лютеране 11 июня празднуют День Святой Троицы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воскресенье, 11 июня, католики и лютеране празднуют День Святой Троицы – это один главных церковных праздников, установленный в память сошествия Святого Духа на апостолов, описанного в Деяниях святых апостолов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По преданию, на 50-й день после Пасхи, в иудейский праздник Пятидесятницы (Шавуот), установленный в память дарования еврейскому народу Закона на горе Синай, апостолы собрались в Иерусалиме в Сионской горнице, где накануне своего ареста и распятия Христос совершил Тайную Вечерю. «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2:2-4).

День сошествия Святого Духа и многоязычной проповеди апостолов стал днем рождения христианской церкви – сообщества верных Христу, объединенных таинствами в Единое Тело Христово, днем заключения Нового завета Бога с людьми.

В тот же день, как и обещал Христос, в мире ощутимым образом стал действовать Святой Дух – третья Ипостась Бога. В честь этого праздник и получил свое название.

На Троицу в храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви украшают ветками березы и цветами, пол устилают свежескошенной травой.

После литургии священник, стоя на коленях, читает три особых молитвы: о церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших, в том числе и «во аде держимых».

Троица в христианских представлениях – Бог, сущность которого едина, но Его бытие есть личностное отношение трех ипостасей: Отца – безначального Первоначала, Сына – абсолютного Смысла, воплотившегося в Иисусе Христе, и Духа Святого – животворящего Начала.